可望超越Toyota！謝金河：台積電將成全球第29大企業

財信董事長謝金河指出，台積電成為全球第29大企業。（路透資料照）

2017-10-04 14:32

〔即時新聞／綜合報導〕台積電董事長張忠謀宣布，明年6月裸退，不再擔任台積電董事與任何管理職務，引起震撼。台積電的美國存託憑證（ADR）連續2天上漲，3日台積電股價進一步寫下38.47美元最高價，市值拉升至1995億美元。財信董事長謝金河指出，這代表台灣將出現一家市值逾2000億美元的超級大企業，有希望成為全球第29大企業，市值超越豐田（Toyota）、迪士尼（Disney）、可口可樂（Coca-Cola）等知名大公司。

謝金河在臉書PO文表示，台積電股價這一漲，也讓台積電在全球企業市值排名大躍升，許多市值大約接近2000億美元的企業都將被台積電超越，像是豐田、可口可樂、迪士尼、家得寶（Homedepot）、聯合健康保險（Unitedhealth）、菲利普莫里斯國際（Philip Morris）等。

截至10月3日為止，台積電全球市值排名晉升到第29位，排在台積電之前的2000億美元市值企業是花旗集團（Citigroup）、甲骨文（Oracle）、威訊（Verizon）、輝瑞製藥（Pfizer）、雪佛龍（Chevron）及滙豐銀行（HSBC）等企業。

另外，謝金河指出，半導體產業盛況持續，英特爾（Intel）股價近期大漲到39.7美元，市值拉升至1865.5億美元，與台積電相差約100億美元。美光（Micron Technology）股價出現飆漲，已衝上40美元。

謝金河還說，美國「FAAMG」五大市值企業仍居前5大，但是中國的阿里巴巴衝上來，10月3日，阿里巴巴市值到4573.18億美元，打敗股神巴菲特的柏克夏A股（4570.68億美元），與亞馬遜（Amazon）的4597.71億美元只在伯仲之間，看來阿里巴巴追過亞馬遜，成為全球第5大企業指日可待。

「FAAMG」為高盛（Goldman Sachs）所命名的科技五巨頭─臉書（Facebook）、蘋果（Apple）、亞馬遜（Amazon）、微軟（Microsoft）和Google。