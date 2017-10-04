10/4重要財經新聞一覽

2017-10-04 09:27

自由時報財經︰人物速寫》Awoo創辦人林思吾拒絕中資 擁抱矽谷資金

曾兩度拒絕中國搜尋龍頭百度、電商霸主阿里巴巴董事局主席馬雲入股投資，阿物國際（Awoo）創辦人林思吾這回又有驚人之舉。林思吾因參與三一八太陽花運動，深感台灣的未來不該一味與中國靠攏，而應擁抱全世界，開始投入軟體創業；最近他完成種子輪募資，金額超過一百萬美元，投資人除網家集團董事長詹宏志外，其他三位都是矽谷知名軟體創業家，要讓台灣製造的軟體前進日本市場，成為國際性軟體公司。

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光寶科（2301）昨舉行臨時董事會，退出塑膠手機機殼市場，通過總資產減損69.8億元，估影響今年第3季每股純益（EPS）約3元。儘管光寶今年上半年僅賺1.61元，全年營運恐怕有虧損疑慮，不過，光寶集團副董事長暨總執行長陳廣中表示，對下半年成績有一定信心，2017年獲利有機會維持正數，將維持穩定股利配發政策。

工商時報財經︰13檔量增抱股過中秋

中秋節前夕，台股昨（3）日成交值罕見節前超過千億元，股民抱股過中秋有信心，近百檔個股量增大漲，其中聯電、中工、神基、亞光、穩懋等13檔，成交量倍增、三大法人買超，同步帶動台股站回季線。法人認為，秋節過後台股有機會重返10,500關卡。

星島日報財經︰降準料放水八千億 大中型內銀最受惠

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