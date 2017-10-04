三星和中國是大威脅 外媒：競爭者正在包圍台積電！

台積電董事長張忠謀（中）昨宣布明年六月裸退，將由劉德音（右）接任董事長，魏哲家（左）任總裁。（資料照，記者洪友芳攝）

2017-10-04 09:37

〔即時新聞／綜合報導〕台積電董事長張忠謀宣布明年6月退休，外媒關注台積電未來發展，雖然各界認為台積電未來5年仍會坐穩晶圓代工的龍頭寶座，但《路透》形容，「競爭對手正在包圍台灣的台積電」，其中尤其以南韓三星最該被注意，另外，中國晶圓廠也是潛在競爭對手。

《路透》報導指出，晶圓代工業務新的競爭時代開啟，張忠謀接班者要捍衛台積電，其最大威脅來自三星及中國競爭對手。報導認為台積電龍頭地位短期內幾乎不會改變，其控制了全球晶圓代工市場470億美元的一半以上，蘋果、高通等公司都是重要客戶。

即便如此，報導認為外資競爭對手正在聚集勢力，三星近期才宣示要以5年時間，將全球晶圓代工的市占率擴增3倍至25%。產業研究機構IC Insights也估計，三星電子今年的半導體資本支出將高達220億美元（約新台幣6700億元），比台積電今年資本支出還高出1倍多。

另外，中國政府近期積極投入晶圓代工產業，來自台灣對岸的競爭者正在崛起，張忠謀的接班者將面臨捍衛張忠謀霸業的艱鉅挑戰。

彭博專欄文章也指出，半導體製程的升級戰爭年年在打，既燒錢又需要人才，全球半導體業的資金與工程人才能和台積電匹敵的廠商，只有南韓三星電子與美國英特爾。