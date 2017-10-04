庫存攀升 油價連兩天下跌

今天油價下跌，是這1週多以來最低的收盤價位。（彭博）

2017-10-04 07:29

〔即時新聞／綜合報導〕今油價連續2日下跌，是這1週多以來最低的收盤價位，主要原因為美國產業報告指汽油庫存攀升。

綜合媒體報導，石油輸出國家組織（OPEC）產量增加以及美國鑽油規模擴大，導致連兩天的油價下跌。

紐約商品交易所（NYMEX）西德州中級原油的11月期貨價格收在每桶50.42美元，是一週以來最低，盤後交易續跌至50.20美元；倫敦北海布倫特原油12月期貨價格下跌12美分，收在每桶56美元。