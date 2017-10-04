因為1美元... 張忠謀踏進半導體業改變一生

張忠謀被譽為台灣半導體教父。（彭博資料照）

2017-10-04 07:11

〔即時新聞／綜合報導〕台積電董事長張忠謀2日宣布明年6月「裸退」，不再擔任台積電任何職務，消息撼動全球。張忠謀在1955年半導體產業才剛發展不久，便踏入業界，一生可說就是一部半導體發展史。其實，張忠謀之所以進入半導體界，背後有一段的故事，因為「1美元」，改變了他人生的走向。

綜合媒體報導，張忠謀1931年出生於浙江寧波，年少時因戰亂被迫遷居多次，跟著父母從中國、香港逃難到美國，1949年18歲進入哈佛大學，隔年拿到麻省理工學院碩士學位，24歲從MIT畢業，進入了希凡尼亞公司，展開半導體生涯。1958年進入德州儀器（德儀）服務25年之久，最高職位為總公司集團副總裁，這段經歷是張忠謀的青春，也是半導體業的青春。1985年張忠謀接掌工研院院長，1987年創辦台積電，30年來，讓台積電成為全球晶圓代工龍頭。

其實，張忠謀從MIT畢業後曾到全球最大汽車公司福特應徵，當時他跟面試官爭取多1美元的薪水，不過沒有成功，最後張忠謀決定放棄去福特，選擇進入起步才3年的「希凡尼亞」半導體公司。也因為當初這個決定，開啟他的半導體之路，也改變了台灣在全球的半導體地位。