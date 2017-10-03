光寶認列機殼廠減損 衝擊第三季EPS達3元

2017-10-03 20:54

〔記者羅倩宜／台北報導〕光寶（2301）今（3日）傍晚宣佈本季將認列無形資產及設備減損69.8億元，主因2007年併購手機機殻大廠芬蘭商貝爾羅斯（PERLOS）所致，估計將衝擊第三季EPS達3元。但光寶強調，無實際現金流出，對整體營運也無影響，員工薪酬也不受衝擊。光寶上半年淨現金達311億元，現金部位充足。

光寶上半年每季EPS為0.76元，第三季營收估計約與第二季持平，認列減損後將陷入虧損。但光寶強調，截至上半年公司淨現金仍有311億元，資本公積也達269億元，整體營運資金無虞。光寶執行長陳廣中表示，當初併購芬蘭貝爾羅斯，主要著眼於當年傳統手機需求如日中天、蘋果iPhone才剛問世尚未成氣候。一方面傳統手機大廠Nokia希望光寶併購貝爾羅斯，形成更強夥伴關係，另一方面光寶也希望將機殻規模做大，「機殻生意好的時候，每年營收可達兩、三百億元。」

不過隨著塑膠機殻的需求減退，智慧手機轉採金屬，甚至再進階至陶瓷機殼，貝爾羅斯的業績也逐年下滑，光寶估計目前每年貢獻營收約僅數十億元。光寶此次經專業機構鑒價後，認列貝爾羅斯之商譽減損51.7億元，另認列閒置設備及資產減損18.1億元，共計69.8億元；將影響第三季EPS達3元，本季恐轉虧。不過光寶估計，全年仍將獲利，無虧損之虞。

陳廣中強調，過去幾年，外資投資人也經常表示，期待光寶認列貝爾羅斯廠的虧損，讓財務體質更健全。明年折舊費用將可減少約5億元。「此次認列後，淨值虛胖的部分打消，將『沈沒成本（如投資錯誤不可回收的成本）』打掉，未來股東權益報酬率會更好。」光寶強調，資本公積充足，不影響明年股利發放。

貝爾羅斯廠仍將持續運作，但正逐步轉型，生產其他裝置機殻，例如充電器、耳機、甚至汽車零配件等。陳廣中表示，過去幾年已利用貝爾羅斯產線替『很大的國際大廠』生產充電器及耳機機殻，利潤更優於塑膠機殻。