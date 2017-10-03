爛頭寸首破10兆元！ 國銀8月存放比創史上新低

2017-10-03 18:57

〔記者王孟倫／台北報導〕國銀滿手爛頭寸！金管會今天公布最新國銀資產品質狀況，其中，8月放款新增金額雖然破2000億元，但仍追不上存款速度，使得「存放比」降至72.7%、創歷史新低，而「爛頭寸」也來到10兆元，為史上最高存放差距。

「存放比」是銀行總放款金額占總存款金額的比率，若「存放比」過低，代表資金無去處、有過剩問題。

根據統計，國銀8月底放款總額為26.8兆元，較前月新增2135億元、是今年以來單月最高金額。對此，金管會銀行局副局長莊琇媛表示，從往年經驗來看，每年下半年放款、會比上半年高，加上景氣回穩，企業借貸需求有增加情況。

不過，另一方面，8月底國銀存款總額為36.8兆元，較前月新增3795億元，遠高於放款；由於存放款差距拉大、爛頭寸金額首度突破10兆元，且「存放比」下探至72.7%，創歷史新低紀錄。

為何國銀「存放比」創新低？莊琇媛表示，存款增加速度，遠高於放款金額，而且銀行也不得拒絕民眾存款；但她強調，存放款差距有10兆元，並非就擺在那邊，銀行只要符合規定，可以用來投資股票、買賣債券或是買NCD可轉讓定期存單。

金管會官員也強調，國銀「存放比」雖然創新低，不過，今年前8月獲利仍持續增加，整體經營狀況穩健。