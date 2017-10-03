力抗蝦皮 商店街通過千萬股現增案

2017-10-03 19:08

〔記者廖千瑩／台北報導〕台灣物件數最大的免費行動賣場「商店街市集」（4965）今天公告，通過現金增資案，此次增資將以私募方式進行，預計發行股數不超過1000萬股，公司將引進露天市集為本次私募的策略投資人。

商店街市集表示，本次私募引進策略性投資人，其目的除為籌募款項以充實營運資金外，並計畫透過策略性投資人的協助，縮短產品開發時程、增進服務推廣效率、以及擴大市場，促進本公司業務發展。事實上，露天市集目前也是台灣市場上C2C第一名的電商平台，引進露天為策略投資人，雙方在業務拓展上將有更大的綜效。

這次增資案也是商店街今年第二次的增資，商店街總經理蘇芸表示，商店街個人賣場在這半年內訂單成長800倍，成為手機端最大的行動電商，因為0元免運的推廣，已成功吸引大量社群族群進駐，這次再進行第二次的增資，就是為了因應業務的大量成長，這次增資完成後，預計對商店街未來發展助益很大。

商店街母公司為網路家庭集團，目前網家集團在B2C的24購物及C2C的露天拍賣都佔有第一名的位置，今年網家集團全力支持商店街二次的增資，讓商店街個人賣場再得到行動端第一的位置，同時也宣示網家在台灣電商開拓新市場的企圖心。

今天通過的私募案，將發行不超過1000萬股，價格將依市場狀況，以不低於參考價格的九成訂定。

目前個人賣場持續推廣六項免費優惠，包括免上架費、免超取運費、免成交手續費、免信用卡手續費、免帳戶提領手續、免ATM訂單辦退手續費之服務。未來行動端仍將是商店街全力發展的重點。