家樂福、愛買開賣日本和牛 每公斤3888~6666元

搶食中秋節烤肉商機，愛買量販店南雅店今天開賣日本鹿兒島A級（A5-A4級）和牛，本周末前桃園店也會加入販售，第一批供應量約50公斤（圖由愛買提供）

2017-10-03 18:51

〔記者楊雅民／台北報導〕搶食中秋節烤肉商機，愛買量販店南雅店今天開賣日本鹿兒島A級（A5-A4級）和牛，本周末前桃園店也會加入販售，第一批供應量約50公斤，每公斤售價落在3888~6666元，比市價便宜約5成。

愛買經理王佳慧表示，高檔食材在中秋節烤肉檔期銷量都會暴增2~3倍，愛買特地選在中秋節前夕開賣日本和牛，販售部位以腿肉、紐約客為主，預計中秋節及國慶連假檔期，將帶動牛肉業績增加4~5成。

大潤發內湖二店今天也同步開賣鹿兒島黑毛和牛，售價部分則按部位區分，菲力、紐約客系列售價約每公斤9500元，肩胛系列售價則為每公斤2500~3000元左右，第一批進貨約莫200公斤，預計不到2周即會全數售罄。

無獨有偶，家樂福經理何默真表示，家樂福也趕在中秋節前夕，搶下第一批20公斤的日本鹿耳島和牛，明天將率先在家樂福天母店開賣，後天新店店也會開賣，每公斤售價為3800元起。

何默真指出，中秋節肉品的銷售排行榜前三名為美國無骨牛小排、豬梅花燒烤片及戰斧豬排，除肉品外，水產、蔬菜也是中秋必備的組合，民眾首選的五大天王為玉米、茭白筍、菇類、絲瓜、青椒，預計在日本和牛加入拉抬買氣，今年中秋節烤肉商品業績可望比去年成長3成。