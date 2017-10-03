我向WTO提告勝訴 加拿大取消課徵台灣鋼廠反傾銷稅

2017-10-03 17:35

〔記者黃佩君／台北報導〕加拿大於2012年起針對我國等7國焊接碳鋼管進行反傾銷調查，最後針對台廠課徵最高54.2％之反傾銷稅，經濟部貿易局發現加國調查過程有不符WTO規範處，2014年向WTO提告後勝訴，加國今表示已裁定不對我中鴻及鑫陽兩公司課徵反傾銷稅，其餘稅率降至29.6%。

貿易局表示，加拿大邊境服務署（CBSA）通知台灣，裁定不再對中鴻及鑫陽兩鋼鐵公司銷加之焊接碳鋼管課徵反傾銷稅；其餘未應訴廠商稅率由54.2%降為29.6%。

加拿大於2012年5月14日針對台灣、印度、韓國、泰國、阿曼、阿拉伯聯合大公國、土耳其及等7國之焊接碳鋼管產品展開反傾銷調查，調查結果除訂定進口公平底價外，就台部分又針對中鴻、鑫陽及未應訴之其他廠商分別課以0.005%、0.4%及54.2%之反傾銷稅，稅率相當重。

貿易局表示，研析發現加國有數項不符WTO規範之處，貿易局於2014年正式向WTO爭端解決機制提告，重點包括加國並未遵守WTO之微量排除之規定、逕對中鴻及鑫陽課徵反傾銷稅；加國甚至以他國廠商之傾銷差額作為依據，核定台未應訴廠商高達54.2%反傾銷稅。此外，台灣也反映加國的「特別進口措施法」及「特別進口措施條例」不符WTO規範等等。

貿易局表示，WTO爭端解決機構審查後認定我國勝訴，裁定加拿大應修正不符WTO規範之措施。因此CBSA表示自9月29日起不再對中鴻與鑫陽出口至加國之焊接碳鋼管課徵反傾銷稅，其餘未應訴廠商稅率由54.2%降為29.6%。

CBSA也表示，加國國際貿易法庭（CITT）目前正對本案導致加國國內產業損害進行複查，並預定12月8日公告複查結果；若屆時產業損害不成立，除中鴻與鑫陽以外之其他廠商，也無需再被課反傾銷稅。貿易局表示，產業界普遍肯定此複查結果，也是台政府在貿易障礙上維護業者權益的一大展現。