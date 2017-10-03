中央地方聯手「打群架」 赴菲律賓推銷台灣

2017-10-03 17:23

〔記者羅倩宜／台北報導〕「2017年菲律賓台灣形象展」於10月1日落幕，由行政院經貿談判辦公室推動，籌組地方及中央政府各單位參展，以「菲向台灣、科技生活」為主題，展現台灣的產業、科技、文化與地方特色。參展單位包含6都政府及經濟部、衛福部、交通部、教育部、文化部、原民會、財政部、金管會等，將縮小版的台灣呈現在菲國民眾面前，3天吸引3萬6000人參觀。

菲律賓台灣形象展是今年外貿協會推動新南向的第三場大展，除了沿襲往年展出台灣產品，並舉辦媒合會創造商機，今年也將台灣的軟實力搬到馬尼拉。教育部率領台大、清大、成大等21所大專院校參展，當地不少學生或家長表達到赴台接受高等教育的意願。中華大學則在展前拜訪菲律賓中央大學、基督教靈惠學院等7所院校。

菲國雖以多樣化農產品聞名，農耕技術卻仍待提升。農委會這次特別展示我國優質農產品，搭配農漁業高層訪問團及台灣漁業與食品包裝設計論壇，深化台菲農漁產業的技術交流。其中，「鮮綠農產」透過提供種苗相關技術、發展產銷履歷、包裝自動化及一條龍生產，提供更完整的服務，展期接獲多家潛在夥伴洽詢，可望就近提供當地及臨近市場更多選擇。另外，元祥金屬已拔得頭籌取得菲律賓漁業署的水域許可，11月將在巴拉望省沿海興建銅合金水產養殖箱網，提供高經濟單價的養殖魚種。

6都展示區也是一大亮點，也是我國6大直轄市首次同時於海外參展，展示6都地方特色與產業。台北市主打智慧城市及觀光，參展商紅鉅運用台灣高品質蘭花設置花牆，吸引現場民眾拍照打卡。新北市則瞄準綠能產業，搭配當地政府推動「綠色菲律賓」的政策。桃園市的「聚新科技」展示STEAM教學，菲律賓基督靈惠學院已表示進一步合作意願、增設相關課程。台中市率8家優良伴手禮店家參展，行銷特色產品。台南市則展山文創產品，獨樹一格。高雄市規劃3大展區，包含以VR技術體驗3D海洋的「互動體驗區」，另有「市政行銷區」宣傳高雄觀光、文化、教育特色，首日即有菲國進口商提出秋刀魚罐頭進口的需求。

在中央部會方面，經濟部展出台灣精品、綠色貿易及MIT微笑標章等；衛福部邀請7家醫療院所參展，其中，「高雄小港醫院」推廣長照服務，吸引超過15家潛力合作夥伴洽談。科技部則展示我國科學園區的規劃及相關經濟效益。文化部以台灣影視、出版及工藝為主題，傳達台灣文化的活力與形象，吸引許多民眾參觀。