增加持股 吉利汽車宣布持丹麥盛寶銀行逾5成股權

2017-10-03 17:12

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國企業對歐洲企業的併購野心轉向銀行業！繼海航集團5月收購德銀約10%持股，聯想集團9月以14.8億歐元（17.6億美元）收購盧森堡國際銀行（BIL）後，中國吉利汽車將增加對丹麥盛寶銀行（Saxo Bank）的持股至51.5%。

中國政府近來試圖減緩企業海外投資的速度，原因是擔憂資本會加速外流，但有跡象顯示，中國政府仍支持企業投資外國金融機構，尤其是能取得新的金融科技。

控制瑞典富豪汽車的吉利汽車5月表示，將取得盛寶銀行30%股權，作為公司多元化經營的一環，這筆交易是吉利汽車首度進軍金融服務業。吉利汽車日前表示，準備斥資3億美元，再收購盛寶銀行21.5%股權，使得總持股達51.5%，總計收購盛寶銀行51.5%股權的總成本超過8億美元。

盛寶銀行雖然叫銀行，大部分的收入卻來自於為私人外匯交易員開辦的線上交易平台，而非傳統的銀行服務。

吉利汽車發言人表示：「對吉利汽車而言，盛寶銀行是個吸引人的投資，因為該行作唯一個金融科技和監管科技公司，主要的重心都在科技。」

另外，芬蘭的Sampo公司表示，將斥資2.65億歐元收購盛寶銀行19.9%股權，盛寶銀行的兩大股東TPG Capital和SinarMas已接到吉利汽車和Sampo的出價，將分別出售他們的持股29.26%和9.9%。