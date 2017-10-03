連2貶 新台幣創近2個半月新低

2017-10-03 16:10

〔記者盧冠誠／台北報導〕新台幣匯率今天表現持續疲弱，終場貶值3.7分，以30.45元兌1美元作收，匯價連2貶並創近2個半月新低，台北外匯經紀公司成交量為8.22億美元。

外匯交易員表示，加權指數收盤小漲，但外資卻賣超台股43億元，並同步於匯市把資金匯出，導致新台幣續呈貶值格局；短線若資金繼續撤離，配合國際美元彈升，則匯價還有貶值空間，有機會向上挑戰30.5元關卡。

新台幣今以30.425元開出，最高30.420元、最低30.475元，終場收30.450元。