歲修全停救供電？台電：無此規劃

2017-10-03 15:13

〔記者黃佩君／台北報導〕媒體報導因秋老虎天氣炎熱，台電歲修全面喊停救供電，包括大林六號機、大潭一號機均延後歲修。不過，台電表示無此規劃，強調大林六號機今年尚未安排歲修需要，而大潭一號機原定7號檢修「時間也還沒到」。台電發言人林德福則說，歲修情況會隨供電情況滾動式調度，隨時調整。

「經濟日報」報導供電吃緊，台電歲修全面喊卡，台電表示並無此規劃，更無報導中所稱「恐怕要分區限電」情形。

報導指出，為因應近兩天供電，原定10月1日開始歲修的機組包括大林六號機、大潭一號機延後歲修，否則昨就將「分區限電」；台電發言人林德福表示，大林六號機今年並無安排歲修機會，大潭一之三號機近期安排檢修，但10月7日才會開始。

台電電力調度處副中央調度監鄭有財也說，目前台電該歲修、定檢的機組都如期，例如大潭四之二、通霄五之二、通霄五之三、興達一號機全部等機組。不過他也表示，今年10月的確是相當炎熱，用電狀況比歷年10月份都還要多，目前歲修沒有安排延期計畫，不過檢修有可能會依供電狀況做一些小調整。

台電也表示，如之前向賴揆報告的穩定秋冬供電安排，目前僅有大林3號機、4號機將再延役一個月，到11月3日才除役。兩部機組裝置容量各37.5萬瓩，將增加75萬瓩機組。