下陷農地來種電 彰化大城創全國之最

2017-10-03 14:55

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣大城鄉屬於地層下陷區，其中位於魚寮溪北側海堤沿岸周邊農田，更因土質鹽化，已荒廢耕作十多年，彰化縣政府希望活用土地，規劃該區設置太陽能光電發電設施，設置廠商永旺能源（永堯一廠）則以每分地年租4萬元承租，吸引不少農民加入，面積已達40公頃為全國之最。彰化縣長魏明谷今日前往該地視察，感謝大城鄉民配合綠能政策，並表示風水輪流轉，桑田也能變綠金。

永旺能源花了一年時間與地主溝通，徵求出租面積近40公頃，全案採分期分區裝置，第一期種電面積達14.8公頃，預計明年6月就能提供1萬4993瓩裝置容量，由於面積之廣，更創下全台不利農業經營最大單一區域。

魏明谷說，透過本案將為彰化縣創下三大利多，利縣、利鄉、利民。利縣是指，協助推動彰化綠能政策、永堯一廠設籍彰化，增加稅收，利鄉是指，種電區停止抽取地下水、減緩地層下陷，而光電發電設備維護能提供就業，出租土地能增加收入就是利民。

今日不少農民也前往聽取說明會，75歲的陳姓農民表示，以前在這裡種土豆、西瓜跟水稻，年年豐收，可是20年前六輕來後，濁水溪淤沙沈積到外海，魚寮溪出海口被擋住，漲潮海水排不出去，農田逐漸鹽化，再也種不出作物，良田變桑田已十多年，這次有人願意已每分地每年4萬元承租，覺得不錯，但還是希望承租合約簽訂更明確以保障農民。