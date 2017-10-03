國營事業最新盈餘出爐 中油大賺台電由虧轉盈

台電今年順利擺脫上半年虧損，由虧轉盈。（資料照，記者蔡淑媛攝）

2017-10-03 15:21

〔即時新聞／綜合報導〕經濟部所屬國營事業前3季盈餘結果顯示，受惠於夏季電價，台電已順利擺脫上半年虧損，盈餘新台幣上億元；至於中油則是受惠國際原油價格走高，稅前盈餘已超過去年表現。

根據中央社報導，台電發言人林德福接受訪問時指出，得益於夏季電價挹注營收，上半年雖然虧損達71億，但1至8月累計虧損已經縮小至15億，9月粗估盈餘可達90餘億，累計1至9月盈餘逾70億，順利轉虧為盈。另一方面，由於國際原油價格上漲，中油累積1至9月稅前盈餘已達348億元，中油發言人畢淑蒨接受訪問時表示，雖然目前獲利已經遠超過去年，但因為還有一季，表現如何有待評估。

至於其他國營事業部分，台糖今年1至9月盈餘為25.9億，旗下8個事業部就淨賺達13億多，僅量販、精緻農業及生技等項目持續虧損；至於台水累計1至9月盈餘則為10.47億元，由於景氣看好，工業用水增加，給水收入挹注部分營收，但房地產持續不景氣，新屋新裝戶少，以及年底核銷高峰期等因素，預計10至12月盈餘也不會大幅增加。

去年國營事業稅前盈餘統計，台電、中油、台糖及台水4家公司共達新台幣800億元，其中以台電逾396億元居冠，中油354億元次之，台糖為61.29億元，台水則為10.47億元。