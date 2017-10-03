杜拜官方推加密貨幣「emCash」 將推廣到阿聯酋

2017-10-03 15:24

〔即時新聞／綜合報導〕外媒報導，中東地區阿拉伯聯合大公國（The United Arab Emirates）的杜拜（Dubai）官方，與英國區塊鏈初創公司「Object Tech Grp 」合作後，上週推出加密貨幣（Cryptocurrency）「emCash」，用於支付政府與民間相關費用，若成效顯著，未來有機會在整個阿聯酋（阿布達比、夏爾迦、杜拜、阿吉曼、富吉拉、歐姆古溫、哈伊馬角）推廣。

綜合媒體報導，這款最新區塊鏈技術為基礎（blockchain-based ）的「emCash」，除民眾可透過當地經濟部轄下的信用資訊公司「Emcredit」，推出的「emPay」、「emWallet」電子錢包支付多項費用，包括咖啡、水電費、繳學費、轉帳匯款等。

杜拜經濟部副主任伊伯拉辛（Ali Ibrahim）表示，就連公共事業、合法招標事宜，以及資金轉移，都可透過「emCash」處理；伊伯拉辛也說，數字貨幣夾帶多項優勢，包括節省交付時間、降低成本等，將改變杜拜民眾的生活，以及做生意的模式，提升商業活動與提供便捷生活，因此政府予以支持。

「Object Tech Grp」創辦人摩根（Tom Morgan）指出，杜拜環境節奏快速，又願意接受創新技術發展，選擇該處成為業務開展地，再適合不過。摩根還提到，未來我們想打造一個全新的經濟體系，利用區塊鏈，即可實現金融交易，讓政府、企業與消費者，都能夠受惠，擁有更便利、快速與安全的生活。