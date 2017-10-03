歷史新高！台積電盤中股價追平223元

台積電 （2330） 董事長張忠謀宣布明年6月退休，完全交棒明確化，贏得外資法人力挺，今股價由黑翻紅，盤中震盪走高達223元，市值達5.78兆元，股價與市值同追平歷史新高。（資料照）

2017-10-03 13:30

〔記者洪友芳／台北報導〕台積電 （2330） 董事長張忠謀宣布明年6月退休，完全交棒明確化，贏得外資法人力挺，今股價由黑翻紅，盤中震盪走高達223元，市值達5.78兆元，股價與市值同追平歷史新高。

張忠謀昨出面宣布，他將於2018年6月股東會後退休，並不再擔任台積電董事與任何管理職務，裸退引起震撼，台積電將採雙首長平行領導制，由現任共同執行長劉德音、魏哲家分別擔任董事長與總裁。

外資法人認為，台積電近幾年已逐漸佈局交棒，昨明確宣布，代表投資人疑慮可獲得化解，此外，台積電在7奈米、5奈米與3奈米先進製程也已規劃妥發展計畫，預期在先進製程技術將持續保持領先的競爭優勢，有助未來幾年營收與獲利續成長，多家外資法人維持對台積電買進評等，有的目標價仍上看300元。

台積電今股價開低走高，以219元、下跌1.5元開出，但隨即迅速走高，股價由黑翻紅，盤中震盪後一度追平223元歷史新高價，收盤價222.5元，市值達5.78兆元，同樣打平歷史新高紀錄。