房市盤整期 實價從「助漲」轉「助跌」 豪宅最明顯

翻開實價累積5年的揭露資訊，角色已逐步從房價「助漲」轉為「助跌」，尤其是近年幾個總價超過億元的指標豪宅的揭露實價，相較過往高點行情，陸續出現修正格局。（記者徐義平攝）

2017-10-03 13:12

〔記者徐義平／台北報導〕翻開實價累積5年的揭露資訊，角色已逐步從房價「助漲」轉為「助跌」，尤其是近年幾個總價超過億元的指標豪宅揭露實價，相較過往高點行情，陸續出現修正格局，包括「文華苑」、「天子」、「松江1號院」、「元大一品苑」等，在此波房市盤整階段，價格均有明顯修正，跌幅10~15％不等。

東森房屋研究中心副理于靜芳分析，北市豪宅因過去房價高漲，在近年房市翻轉後進行大幅修正，加上持有稅成本沉重，故今年新案餘屋、二手物件多以降價出清為主，更有市區豪宅案釋出超過30戶，近期因隨北市豪宅下修10~20％，多數豪宅案雖有成交，揭露不僅低於過去預售行情，也打破樓層高者價格越高的常規，顯見豪宅降價出清意味，因此，也不乏高資產族群進場大掃貨搶便宜。

對於目前實價在房市扮演的角色，全國不動產企研室主任張瀞勻分析，實價登錄一刀雙刃，在比價效應之下，多頭時期是屋主議價利器，買方會加價，反之，在空頭市況下，實價資料就成了殺價的依據。

張瀞勻解釋，過去實價登錄甫推出時，由於揭露件數不夠多，即便有奢侈稅等不利房市政策，但市場氛圍投資客仍堅信房價只漲不跌，因此持續多頭氛圍，但目前實價資料涵蓋各路段巷弄，消費者只要上網一查就知道房價，甚至一旦出現新低價，就會立刻影響買方出價價格。

天時地利不動產顧問總經理張欣民指出，過往房市多頭時，實價扮演「助漲」效應明顯，如今房市已經盤整兩年多，近期揭露的實價多數相較過往高點已出現修正，實價的角色逐漸轉變為「助跌」，預期過幾年累積更多房價修正資訊後，助跌的效應會更加明顯。