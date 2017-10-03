法界人士：張忠謀對台積電影響力遠超過公司法

2017-10-03 12:52

〔記者洪友芳／新竹報導〕台積電董事長張忠謀昨宣布明年6月裸退，不再擔任台積電任何職務，他退休後的台積電將採雙首長平行領導，由現任共同執行長劉德音接任董事長、共同執行長魏哲家擔任總裁；法界人士認為，以公司規定接任董事長應由董事會決議通過而言，如果張忠謀以用他期待或個人表達支持劉、魏兩人接任董事長或總裁，或許會較周延，不會引起爭議。

張忠謀昨宣佈，他將在本屆董事任滿，也就是2018年6月上旬股東大會後退休。他強調將不續任下屆董事，也不參與任何經營管理部門工作，2018年6月上旬股東大會後，台積電將採取雙首長平行領導制度，由現任共同執行長劉德音擔任董事長，魏哲家將擔任總裁。

張忠謀並表示，所有現任董事除了他之外，都已同意被提名在明年股東會選舉後續任下屆董事，也同意支持從下屆起採上述雙首長平行領導的模式。

法界人士表示，公司法第208條規定應由三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數的同意，互選一人為董事長，公司法第29條則規定經理人應由董事會以董事過半數之出席，及出席董事過半數同意之決議行之。換言之，純就公司法角度，公司未來的董事長與經理人應由董事會依法決議通過，而非現任董事長任免。

不過，台積電是全球晶圓代工龍頭、也是台灣最大的單一市值上市公司，公司地位重要，接班問題牽一髮動全身，廣受社會眾所矚目，為了穩定軍心，對外對內應給予明確的交棒答案，張忠謀昨宣布將由劉、魏擔任台積電的雙首長平行領導人角色，以他身為創辦人的身分，他的意見對公司的影響力遠超過法律規範，何況，他也已跟董事們溝通過且取得共識。

對於外界出現「下任董事會還沒召開與決議通過、怎由現任董事長指任」的爭議聲，法界人士認為，台積電的法務部門很強又認真，應該有審慎考慮，不過，如果張忠謀能用他期待或個人支持劉、魏接任董事長與總裁，或許較為周延，這都有討論空間。