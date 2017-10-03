外資匯出 新台幣午盤續貶5.4分

〔記者盧冠誠／台北報導〕新台幣匯率早盤持續走低，呈現弱勢盤整格局，中午暫以30.467元兌1美元作收，貶值5.4分，台北外匯經紀公司成交量為6.01億美元。
外匯交易員表示，新台幣上午再度受到國際美元彈升，以及外資匯出影響，交易區間主要落在30.44元至30.48元，試圖向上挑戰30.5元關卡。
外匯交易員指出，考量美國聯準會（Fed）本月起正式縮減資產負債表規模，加上美國總統川普提出稅改方案大綱，國際美元下檔有撐，若熱錢維持撤離態勢，新台幣仍將往貶值方向前進。
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〔記者盧冠誠／台北報導〕新台幣匯率早盤持續走低，呈現弱勢盤整格局，中午暫以30.467元兌1美元作收，貶值5.4分，台北外匯經紀公司成交量為6.01億美元。
外匯交易員表示，新台幣上午再度受到國際美元彈升，以及外資匯出影響，交易區間主要落在30.44元至30.48元，試圖向上挑戰30.5元關卡。
外匯交易員指出，考量美國聯準會（Fed）本月起正式縮減資產負債表規模，加上美國總統川普提出稅改方案大綱，國際美元下檔有撐，若熱錢維持撤離態勢，新台幣仍將往貶值方向前進。