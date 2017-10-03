睽違3年半！陽明山豪墅「過院來」最新實價 價跌近15％

2017-10-03 11:49

〔記者徐義平／台北報導〕近期不但豪宅屢傳成交，連陽明山上的豪墅近期也有最新成交資訊。根據內政部實價網最新揭露資訊，6月，「過院來」其中一戶以總價1.22億元成交，是該豪墅相隔三年半的最新一筆實價紀錄，總價也較房市高點時出現明顯修正，為該豪墅社區實價第二低紀錄。

根據內政部實價網最新揭露資訊，6月，揭露該豪墅其中一戶總價1.22億元，坪數約208.14坪，進一步對照該豪墅之前4筆實價揭露紀錄，揭露時間集中在2012年11月至2013年12月，總價1億398萬元至2億8550萬元。

倘若對照2013年12月揭露資訊，總價1.4億元，坪數約193.92坪，其實最新揭露該戶至少便宜2千萬元，價格修正近15%。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，豪宅市場相對仍偏向買方市場，因此價格修正符合市場預期，而且合理的降價就能找到買方，對市場是正面訊息。

前總統馬英九親家持有一戶遭到法拍

不過，其實該豪墅少部分戶別也曾落入法拍，寬頻房訊指出，該豪宅在2012年時出現2戶法拍屋，債務人是紅富海公司負責人黃圓映，不過，一、二拍均流標，直至2012年8月三拍時，才由台新資產分別以1.09億元及1.16億元拍下，隔年傳出前總統馬英九女婿蔡沛然的表兄弟羅鐳持有的一戶也遭拍賣。

該豪墅位於中庸二路上，是2008年6月興建完成，規劃23戶，為地上4、5層、地下2層獨棟別墅，地坪51~132坪；建坪190~240坪，由李天鐸建築師事務所進行整體設計，強調戶戶3面採光。

全國不動產天母加盟店店長李福星指出，陽明山豪墅客群特殊，待售期往往長達一年，客戶大多是台商回流，喜歡有天有地的私人空間，尤其中庸二路周邊豪宅群聚，許多名人隱身於此，以「過院來」最新一筆交易行情而言，雖然較高點打了85折，但符合現在市場行情。此外，李福星也表示，陽明山豪墅行情很吃「門牌效應」，掛上仰德大道門牌，物件去化速度加快。