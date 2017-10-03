張忠謀退休怎分工？ 魏哲家負責蘋果、劉德音負責高通

台積電董事長張忠謀（中）昨宣布明年6月裸退，將由劉德音（右）接任董事長，魏哲家（左）任總裁。（資料照，記者洪友芳攝）

2017-10-03 11:37

〔即時新聞／綜合報導〕台積電董事長張忠謀昨天宣布明年6月退休，將由共同執行長劉德音接台積電董事長、另一位共同執行長魏哲家將擔任總裁，《日本經濟新聞》報導指出，劉德音將負責台積電的第2大客戶，美國行動通信晶片巨擘高通（Qualcomm），蘋果則由魏哲家負責。

《日本經濟新聞》引述國內半導體人士指出，劉德音和魏哲家其實都已負責台積電當前最重要的2大客戶，劉德音負責高通，魏哲家則負責最大客戶美國蘋果、國內IC設計龍頭聯發科等。

報導提到，台積電大約有450家客戶，現已分配給兩人分工。就功能別來看，目前劉德音是負責研發類客戶，魏哲家是掌管晶片生產。

大和資本市場（Daiwa Capital Markets）分析師認為，管理層的轉型在短期內不太可能影響台積電，相信在未來5年，台積電仍可以領先市場。他也認為，蘋果將在2018年把A12核心處理器芯片訂單全給台積電，就像今年的iPhone 8和iPhone X一樣。

另外調查公司桑福德·伯恩斯坦公司（Sanford C. Bernstein）分析師Mark Li也表示，管理洗牌在短期內不太可能影響台積電。