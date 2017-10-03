豪宅市場詭譎 台灣地產3大咖被爆因4億翻臉

傳因「台中帝寶」豪宅建案退戶，台灣地產3巨頭爆翻臉。（圖擷取自甲山林機構官網）

2017-10-03 10:19

〔即時新聞／綜合報導〕台北仁愛路「帝寶」幾乎是台灣豪宅代名詞，台灣地產巨頭宏泰人壽、興富發建設、甲山林機構合作，4年前推出「台中帝寶」，打算大賺一票，據報導，沒想到銷售成績不理想，還有退戶，導致有4億差價沒人認帳，合作3方將糾紛交付仲裁，而使得3巨頭翻臉之說，在業內傳開；但是，3方都強調「沒有翻臉」。

《鏡週刊》報導，「台中帝寶」豪宅案位於台中七期重劃區，於2013年由「台灣地王」之稱的宏泰人壽、興富發旗下潤隆建設、甲山林機構攜手合建。不過，房市翻轉，有6戶買家跟宏泰退戶，近4億元尾款收不到，產生糾紛，「宏泰希望建商潤隆能將餘屋買回，但潤隆不願意，今年9月糾紛鬧上檯面交付仲裁」；目前全案因仲裁案而卡住。

據報導，宏泰未否認仲裁，但不願多談糾紛，潤隆建設則強調，退戶責任不在潤隆，夾在中間的甲山林機構則說：「走仲裁只是一個程序」。

但是業界震撼的是，3巨頭在地產界都是舉足輕重的角色，且4億對3巨頭只能算是小錢，竟然還交付仲裁，因而被懷疑，市況相當惡劣，且可能研判房價可能再跌而有心結。