10/3重要財經新聞一覽

2017-10-03 09:47

自由時報財經：立委質疑永豐案放水 顧立雄承諾「重新檢視」

金管會新任主委顧立雄昨首度赴立法院財委會備詢。立委質疑，金管會早在2014年金融檢查，就發現永豐金對三寶集團放款有問題卻未處置，應徹查是否有縱放永豐金超貸之弊端，顧立雄允諾會重新進行內部檢視。對立委質詢「金融幫」退休官員壟斷公股銀行一事，顧立雄表示，將與銓敘部進行通案性檢討，另有關是否提高對金融機構違法的罰鍰金額，則會研議檢討。

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蘋果日報財經：顧立雄鎖定 申訴量大金融業

金管會主委顧立雄金檢大刀，先揮向「小錯屢犯」的金融業。顧立雄昨說，未來將調整金檢的內部評等機制，簡言之，就是質和量的問題，若業者對一些小事一再違反、沒有改進的意思，例如保險業屢遭申訴、屢屢又排第1，就需思考是否需要「有效監理」。

工商日報財經：台積30而立 張忠謀裸退

全球晶圓代工龍頭台積電今年成立滿30週年，董事長張忠謀昨（2）日宣布裸退，將於明（2018）年6月股東常會後退休，而不續任下屆董事，也不參與任何經營管理部門工作。台積電即將進入雙首長制的平行領導時代，現任共同執行長劉德音將接任董事長，另一共同執行長魏哲家出任總裁。

中國時報財經：國人嫌老牛股 外資整碗捧去

台積電上市超過23年，市值從748億元攀增至近5.72兆元，翻了76.3倍，不僅穩居台股權值王，也躍升為全球半導體巨擘。台積電賺錢一把罩，年年賺錢、配股配息，股價表現也沒讓人失望，若投資人從上市抱到現在，投報率高達89.6倍，十分驚人，只可惜國人都嫌台積電是老牛股，外資才是台積電營運茁壯的最大贏家。

經濟日報財經：三空罩頂 油價面臨秋季考驗

由於美國頁岩油上週的鑿井數為七週來首次止減回增，夏季原油需求旺季結束，國際油價2日盤中重挫約2%。此外，市場投機多單居於高峰，使油價面臨獲利回吐壓力，在秋季遭遇考驗。

星島日報財經：地緣政治影響 港股或續拉鋸

中國國慶假期後，港股今天迎來10月份第一個交易日，雖然美國聯儲局昨日起正式縮減資產負債表，但分析認為市場已有足夠的心理準備迎接，相信對股市影響不大。相反，沒完沒了的地緣政治因素，反而成為股市波動的隱憂，不過，美股昨晚高開，以港股預託證推算，約推高恒指200點。