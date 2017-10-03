生產瓶頸！特斯拉Model 3第三季僅交付220輛

特斯拉主打的平民車款Model 3只生產了260輛，僅交付220輛，不及8月原定目標1500輛的1/5，遠低於分析師預期水準。（美聯社）

2017-10-03 10:13

〔即時新聞／綜合報導〕電動車大廠特斯拉（Tesla）遇生產瓶頸！特斯拉上季主打的平民車款Model 3只生產了260輛，僅交付220輛，不及8月原定目標1500輛的1/5，遠低於分析師預期水準。

根據《MarketWatch》等媒體報導，特斯拉欲打入大眾市場的Model 3車款生產出狀況，第三季僅生產260輛、交付220輛，執行長穆斯克（Elon Musk）原本預期，8月份生產100輛Model 3，9月份將增加到1500輛，計劃到年底前每週生產5000台Model 3，不過如今卻遇上大瓶頸。

特斯拉發表聲明指出，「儘管我們位在加州的車廠與內華達州的超級工廠 （Gigafactory） 多數製造子系統皆能以高速率營運，但仍有少部份的啟用時間比預期來得久。」不過聲明強調，Model 3沒有基本面上的問題，也清楚何處必須修正，且有自信能於近期內解決製造上的瓶頸。

整體而言，特斯拉在第3季交付26150輛電動車，年增長4.5%。不過Model S佔了14065輛、Model X佔11865輛，Model 3僅220輛。而特斯拉第3季整體生產25336輛電動車，其中僅有260輛為Model 3。

受到生產瓶頸影響，投資人在意Model 3的生產與交付，由於交付不及預期，也導致特斯拉週一（2日）美股盤後下跌超過1.5%。分析師上週就已提到，Q3將是Model生產擴張上最具挑戰的一季，並看衰在Q3達成生產1500輛的目標。