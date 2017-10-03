宏達電刺激買氣 買VR送遊戲大作

即日起購買HTC Vive的顧客，將會限量贈送《異塵餘生4 VR》。（圖擷取自Vive台灣官網）

2017-10-03 10:36

〔即時新聞／綜合報導〕宏達電（2498）雖然前陣子剛與Google進行交易，但旗下的虛擬實境（VR）部門仍然在持續積極創造業績，今日便宣布針對HTC VIVE將推出全新遊戲組合包，此外，即日起購買HTC Vive的顧客，將會限量贈送一組要價59.99美金（約新台幣1,830元）的知名遊戲《異塵餘生4 VR》遊戲兌換代碼，並於今年12月12日完整版發行後進行兌換。

《異塵餘生4》是由Bethesda Game Studio推出的一款經典末日探險遊戲，也是Bethesda新推出的「Bethesda VR」品牌的主打作品之一。而根據消息顯示，《異塵餘生4 VR》將會在Vive的遊戲組合包中出現，這對於晚家來說是個相當大的好消息。

HTC Vive Studios總經理Joel Breton表示，《異塵餘生4 VR》是Vive銷售旺季中最令玩家期待的虛擬實境遊戲，透過Vive最佳的虛擬實境空間體驗可進行最逼真的荒地探索體驗，很興奮為新購買Vive的消費者提供這款令人驚豔的遊戲，並熱切期待此遊戲於12月份在Vive上推出。