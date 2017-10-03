聯發科與軟銀互通性測試 推動日本NB-IoT市場發展

2017-10-03 09:28

〔記者卓怡君／台北報導〕聯發科（2454）今日宣布與SoftBank（軟體銀行） 將於2018年第一季進行NB-IoT（窄頻物聯網）的互通性測試（Interoperability test），為日本發展各種NB-IoT的商業應用預作準備，聯發科表示，與軟銀的互通性測試將讓聯發科NB-IoT晶片技術發展更上一層樓，也將助於發展出全球通用的標準。

聯發科日本總經理櫻井孝義表示，NB-IoT有潛力開拓出新的連網方式，發揮低成本與省電的優勢，這項與軟銀聯手推動的計畫，加上和全球各地頂尖電信業者合作推動、架構在MT2625晶片之上的NB-IoT晶片解決方案，反映聯發科致力跨入令人振奮的新時代，帶動物聯網的成長。

聯發科在NB-IoT專用3GPP LPWA低功耗廣域網路標準的規劃與推廣方面扮演關鍵要角，最近除了發表旗下高度整合與超低功耗的MT2625 NB-IoT系統單晶片（SoC），並攜手中國移動打造業界尺寸最小的NB-IoT通用模組（16mm X 18mm）。

聯發科NB-IoT晶片MT2625的應用範圍包括對成本敏感以及小型物聯網裝置，晶片中採用聯發科專長的先進功耗技術，讓使用電池的物聯網裝置可連續運行數年之久，高度整合的系統單晶片，將所有元件全部整合在小尺寸的封裝內，藉以降低生產成本並加快產品上市，MT2625可滿足包括智慧住宅控制、物流追蹤、智慧電表等眾多物聯網應用的需求。