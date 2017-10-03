凱基郭明錤：蘋果供應鏈股價拉回 是中長期布局買點

2017-10-03 09:11

〔記者張慧雯／台北報導〕根據凱基證券分析師郭明錤最新出爐的報告顯示，「看好Apple 2018-19年的iPhone成長動能，建議投資人近期任何iPhone負面消息導致股價拉回，都是中長期布局買點。」

郭明錤分析，2017年iPhone X因TrueDepth Camera生產與組裝挑戰高於預期，凱基證券因此調降出貨預估，但這也證明Android陣營想模仿Apple的難度也相當高；凱基調降2017年iPhone X出貨預估自40M（4000萬隻）至30-35M（3000-3500萬隻），但這並不妨礙凱基證券對配備TrueDepth Camera的iPhone，在2018-19年出貨動能之正向預估。

郭明錤認為，看過Apple展示技術細節後，相信Android陣營若要擁有與TrueDepth Camera同樣使用者體驗的方案，至少需1.5-2.5年（之前預估是1-2年），加上TrueDepth Camera造成的相關生產問題，可望在未來數月內見到顯著改善，故對iPhone在2018-19年高階市場的成長動能充滿信心。

郭明錤看好專注iPhone X產品賣點的供應鏈（包括組裝、AP（提供AR豐富體驗）、TrueDepth Camera、OLED面板與ASP提升的零組件（如3D Touch）），且2018年能見度較佳者，台灣廠商中則包括鴻海（2317 TT, NT$107.0, 未評等）、大立光（3008 TT, NT$5455, 未評等）、台積電（2330 TT, NT$220.5, 持有）、精測（6510 TT, NT$1255, 持有）、同欣電（6271 TT, NT$125, 未評等）與GIS （6456 TT, NT$312.5, 未評等）。