台股盤前》美股3大指數創新高 可望激勵台股走揚

昨日美股3大指數也是大漲同步創下歷史新高，預期將激勵台股今日走揚。（資料照，記者王敏為攝）

2017-10-03 08:28

〔即時新聞／綜合報導〕延續上週六全球獨自開盤的上漲氣勢，昨日台北股市續揚，價量齊揚，加權股價指數收盤為10465點，上漲81點，集中市場成交量也增加至988億元，三大法人全數買超，合計買超新台幣30.74億元。外資及中資買超11.93億元，投信買超1.36億元，自營商買超17.45億元。

外資在台股期貨的多單未平倉部位昨日也一口氣增加4092口，達到50054口，重新站上5萬口水準。有趣的是昨日加權股價指數收在10465點，恰巧等於季線壓力位置，似乎在等待國際股市的利多，再一口氣跳空越過季線反壓。而昨日美股3大指數也是大漲同步創下歷史新高，預期將激勵台股今日走揚，不過若台股期貨再跳空開高，就形成三個跳空缺口，預期台股期貨價格將震盪加劇，交易人要慎防今日台股期貨價格漲高拉回，即便台股反彈氣勢強勁，仍要注意追高的風險。

今日觀察重點：

觀察台股指數是否能站穩季線並突破月線，反彈成交量能否大於20日均量，短線盤面主流為半導體、蘋概、PA、3D感測、鏡頭、被動元件、車用等，選股方向另可留意工業4.0、PCB、網通、新閣揆概念股、中國內需股、集團股等。

全球晶圓代工龍頭台積電今年成立滿30週年，董事長張忠謀昨（2）日宣布裸退，將於明年6月股東常會後退休，而不續任下屆董事，也不參與任何經營管理部門工作。台積電即將進入雙首長制的平行領導時代，現任共同執行長劉德音將接任董事長，另一共同執行長魏哲家出任總裁。昨晚台積電ADR，並未受到張忠謀宣布退休衝擊，收盤漲逾1％，顯示多數法人對於此次台積電世代交棒，抱持正面看法。

IDC表示，全球穿戴裝置（包括手表與手環）熱賣，將帶動穿戴裝置市場持續茁壯，預估2017年穿戴裝置出貨量年增16.6%至1.217億支，2021年上看2.295億支，PMOLED螢幕主力供應商可望受惠，OLED應用面將會愈來愈廣。另外，太陽能產品報價在9月底登上今年高峰，反映終端市場的需求仍強。

資料由「日盛投顧」、「康和期貨」提供