加泰隆尼亞獨立引動盪 歐元應聲下跌

2017-10-03 07:31

〔即時新聞／綜合報導〕加泰隆尼亞因獨立公投過關引發西班牙震盪，民眾與警方爆發激烈衝突，造成數百人受傷，歐元也應聲下跌。

綜合媒體報導，歐元由上週五1.1814美元，下跌至1.1744美元，但對英鎊則從0.7463上漲至0.8854。

美元則未受拉斯維加斯槍擊案影響，美元指數上漲0.5%至93.582。

加泰隆尼亞獨立公投，計票顯示有9成民眾贊成獨立，西班牙馬德里政府與歐盟皆宣稱公投違法，但加泰隆尼亞仍宣布將在48小時內獨立，也造成警民對峙，有800多人受傷，對歐元的衝擊仍有待觀察。