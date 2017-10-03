不畏張忠謀退休 美ADR終場收高1.54％

台積電董事長張忠謀宣布明年6月退休。（資料照，記者洪友芳攝）

2017-10-03 06:13

〔即時新聞／綜合報導〕台積電董事長張忠謀宣布明年6月退休，許多股民擔心台積電少了「精神領袖」後，股價可能受到壓力。但台積電美國存託憑證（ADR）週一（2日）表現不錯，終場收高0.58美元，或1.54%至38.13美元。

張忠謀昨宣布明年6月裸退，不再擔任台積電任何職務，未來台積電將採雙首長平行領導，現任共同執行長劉德音將接任董事長、共同執行長魏哲家擔任總裁，創台灣半導體業交棒首例。