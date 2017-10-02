張忠謀要退休 經濟部：接班順利長遠發展更有利

2017-10-02 19:53

〔記者黃佩君／台北報導〕台積電董事長張忠謀閃電宣布退休，對是否會影響台灣半導體業？經濟部表示，台積電早已著手規劃接班，張忠謀退休對台積電及台灣半導體產業影響有限，且台積電仍將繼續在台投資，張忠謀退休或將影響短期投資信心，但長期而言，接班計畫順利啟動，對公司的長遠發展更為有利。

經濟部表示，台積電是全球第一大純晶圓代工業者，去年營收達9000億元，全球市佔率近60%，董事長張忠謀對台積電的重要性不言可喻。

不過經濟部也強調，張忠謀退休對台灣半導體業影響有限。經濟部表示，台積電本身已規劃長期營運目標與發展方向，也早已著手接班規劃，從4年前開始施行雙執行長模式，由共同執行長劉德音與魏哲家建立良好的團隊領導模式，二者未來仍將帶領台積電持續發展；在其董事會成員變動不大的前提下，張忠謀退休，對台積電與台半導體產業的影響有限。

經濟部也說，劉德音以營運能力見長，魏哲家則以技術能力著名，2人分工合作，1人負責營運管理、另1人負責技術突破，未來可望持續帶領台積電。

且兩人2013年接任共同執行長至今，台積電持續在28奈米、14奈米及10奈米等先進製程領先晶圓代工同業，其技術甚至追近與Intel間的差距，因此獲得如蘋果等重要客戶的高階應用處理器代工訂單；過去3年間台積電的營業額每年皆成長超過1成，每年獲利率更達35%以上，顯示其接班計畫順利推動。

台積電日前也宣佈於南科投資設立3奈米晶圓廠，顯示台積電將持續投資台灣，經濟部也將全力支持。經濟部也表示，張忠謀退休可能影響短期投資人信心，但長期而言台積電接班計畫順利啟動，對公司的長遠發展更為有利。