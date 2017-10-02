在台最大風場開發商丹能 改名「沃旭能源」

全球龍頭風場開發商，也是目前在台預計開發離岸風場規模最大的丹能風力，今天宣布為加強綠色能源決心，以丹麥電磁學之父沃旭（Ørsted）為名，改名為沃旭能源。（沃旭能源提供）

2017-10-02 21:33

〔記者黃佩君／台北報導〕全球龍頭風場開發商，也是目前在台預計開發離岸風場規模最大的丹能風力，今天宣布為加強綠色能源決心，以丹麥電磁學之父沃旭（Ørsted）為名，改名為沃旭能源。丹能表示，集團近期售出石油和天然氣上游業務，並決定逐步淘汰燃煤，目前已完成企業策略轉型；未來的全新企業名稱「沃旭能源」，展現我們致力於推動綠能世界的願景。

丹能集團是丹麥國營事業，也是目前全球離岸風力發電龍頭，目前在台預計在彰化外海開發「大彰化」四塊風場，最大開發量為242.3萬瓩，也是目前台灣離岸風電預計開發量最大者。

丹能亞太區總經理暨台灣區董事長柏森文（Matthias Bausenwein）表示，丹能（DONG），原意是丹麥石油與天然氣（Danish Oil and Natural Gas）的縮寫，但隨著其售出石油和天然氣上游業務，主要業務變為綠能，「這個名稱已無法說明我們是什麼樣的企業，因此現在是更名的最佳時機。」

丹能集團今也召開特別股東大會，請股東批准公司更名。柏森文也說，丹能風力的中文企業名稱也自11月6日起改為「沃旭能源」，「這個名字符合全新企業品牌願景，並象徵綠色能源產業未來的蓬勃發展。」

沃旭（Ørsted）是丹麥電磁學之父Hans Christian Ørsted（漢斯・沃旭）的姓，台灣常翻譯為厄斯特，其在西元1820年發現電磁效應，是現今發電技術的基礎。

台灣正進行能源轉型，希望逐步淘汰核能並減少二氧化碳排放，其中離岸風電會扮演重要角色。丹能風力將和政府及產業界共同推動離岸風電產業發展，協助台灣擁抱綠色能源、創造永續家園。

丹能集團執行長亨利保森（Henrik Poulsen）則表示，2017年是再生能源的重要里程碑，「因為離岸風電價格變得比傳統黑色能源更便宜」，強調丹能近期在德國和英國的離岸風場合約，就是最佳證明。」保森也說，「目前比過去更清楚，創造一個完全以綠色能源運作的世界是有可能的」，強調目前更名，「就是宣示我們要協助創造這樣的世界。」

丹能為丹麥國營事業，過去火力發電業務佔85%，但「黑電變綠電」，目前是全球再生能源最大開發商。丹能表示，從2006年起碳排放量已經減少52%，預計2023年將會比2006年的基準再減少96%