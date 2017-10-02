立委質疑「金融幫」現象 顧立雄：將與銓敘部通案檢討

金管會主委顧立雄表示，有關旋轉門問題，將與銓敘部進行通案檢討。（記者王孟倫攝）

2017-10-02 20:16

〔記者王孟倫／台北報導〕立委今天質疑「金融幫」的退休官員壟斷公股銀行，金管會主委顧立雄表示，這必須要通案性處理，畢竟每個部會都有周邊單位、不單只有金管會；另外，有關是否提高對金融機構違法之罰鍰金額，他強調，會進行研議與檢討。

立委陳賴素美今天在立法院財委會指出，日前發生弊端的永豐金，有多位退休高官是在該公司擔任董事或獨董，而外界更常以「金融幫」來批評官員退休後轉任到公股。

陳賴素美並拿出統計資料指出，有多達三十五位的財金部會退休官員，先到公股銀行任職、然後再轉任到民間銀行，她強調，面對這種實際上已經違反「旋轉門」之不合理情況，金管會應趕快解決與調整。

顧立雄回應，有關「旋轉門」相關問題，不單只有金管會，其他部會同樣也會存在相同狀況，必須要通案性考量與處理，整個政府部會要有統一性規範，因此，金管會將與銓敘部進行通案性檢討。

此外，陳賴素美再以兆豐案在美國遭重罰為例，認為國內相關裁罰金額太輕，最高上限只有一千萬元，根本就不符合「比例原則」，金管會應該要進行調整。

對此，顧立雄直言，外界確實有很多這樣的聲音，認為現行罰款太低了、對業者來說是不痛不癢，不過，若要提高對金融機構裁罰上限，必須涉及修改現行法律，金管會會好好來審慎研議。