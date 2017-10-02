生涯宛如半導體發展史 張忠謀宣布退休

2017-10-02 18:01

〔即時新聞／綜合報導〕台積電董事長張忠謀宣布明年6月退休，他在半導體產業才剛發展不久的1955年，便進入業界，一路跟著半導體產業崛起，張忠謀的半導體生涯，可說是一部半導體發展史。

張忠謀1931年出生於浙江寧波，由於戰亂因素，年少時的他遷居多次，1949年赴美求學，拿到麻省理工學院碩士學位，在半導體產業起步不久的1955年，他進入了希凡尼亞公司，正式展開他半導體生涯。

1958年，張忠謀進入德州儀器（德儀），他在德儀服務了25年之久，最高職位為總公司集團副總裁，這段經歷是張忠謀的青春，也是半導體業的青春。

張忠謀1985年應邀接掌工研院院長，1987年創辦台積電，他以過去在德儀的經驗，讓台積電首創晶圓代工經營模式，將晶圓製程從傳統半導體廠分切出來。成功使台積電成為全球晶圓代工龍頭，也讓台灣半導體產業成功發展。

張忠謀曾引用二戰的「史達林格勒戰役」，來說明台積電對上三星等對手的必勝決心；他曾說，因史達林格勒對蘇聯來說，是攸關生死的問題，最終德國大軍被殲滅，晶圓代工就是台積電的史達林格勒。

張忠謀在半導體產業的貢獻、成就，讓他獲得IEEE榮譽獎章等榮耀，全球半導體聯盟還以他命名，設立張忠謀博士模範領袖獎，更獲邀擔任總統府資政，只是他婉拒擔任總統府資政一職。

除了在半導體業的成就，張忠謀的私領域也是外界的焦點，2001年，他和妻子張淑芬在美國結婚，兩人感情相當融洽，每年台積電運動會夫婦倆都會一同現身，大方展現2人的好感情。

張忠謀今宣布將在明年6月退休，將餘年留給自己及家庭，為業界投下一顆震撼彈，但他創造的台積電傳奇和企業文化，仍是台灣許多企業的典範。

相關影音