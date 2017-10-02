台灣人最想養老的城市 調查：中市奪冠

台灣人最想在哪個城市養老？中國信託與遠見雜誌今天共同發表的「2017家庭理財暨樂活享退指數大調查」，結果顯示受訪民眾有15.9％都選擇台中市。（資料照，記者劉信德攝）

2017-10-02 17:13

〔記者廖千瑩／台北報導〕台灣人最想在哪個城市養老？中國信託與遠見雜誌今天共同發表的「2017家庭理財暨樂活享退指數大調查」，結果顯示受訪民眾有15.9％都選擇台中市，其次則是新北市、以15.7％次之。不過，值得注意的是，有6成以上民眾都選擇希望待在現居城市「在地養老」。

至於「在地養老」，調查發現，最受到自家市民青睞的城市，就是台中市，有高達86.4％台中市民都想在台中市養老，第2名是台南市、有83.6％受訪鄉親支持，第3名則是高雄市，也有78.9％在地民眾支持。

調查顯示，中南部民眾平均8成希望老在家鄉，新竹以北的民眾雖然也傾向在地終老，比例卻明顯降低，桃園民眾還有約7成3計畫在地養老，但新竹市民眾僅約6成6，台北市則為65.3％，全台人口最多的新北勢則墊底、只有64.7％。

中信銀行個人金融客群總處長楊淑惠表示，台灣邁入高齡社會，走在路上，可能每5個人就有1個人是高齡人士，她認為，準備退休，應是用時間換取財務空間，且應專款專用，不要所有資金都放在同一個帳戶裡，否則家用一旦也從同一戶頭支用，等到真要退休時，會發現準備退休金可能不夠用。