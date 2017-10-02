創史上最長紀錄！九月製造業PMI連19個月擴張

根據中經院調查，九月製造業PMI為連續19個月處於擴張期。圖為中經院院長吳中書。（記者王孟倫攝）

2017-10-02 16:33

〔記者王孟倫／台北報導〕中華經濟研究院今天公布九月我國製造業採購經理人指數（PMI）為58.7，連續19個月處於擴張期（指數大於50），也創下史上最長擴張期，代表製造業廠商對景氣看法持穩。

由中經院調查的製造業PMI，是以指數50作為「榮枯分水嶺」之門檻：如果PMI超過50、屬於「擴張期」，反之，若低於50則代表「緊縮期」。

根據中經院調查，九月製造業PMI雖然較八月微幅下跌0.1，不過指數仍穩居50以上；中經院長長吳中書表示，製造業PMI已經連續第19個月在擴張期，這是史上最長的紀錄，主要受惠於蘋果新機推出，使得國內蘋果相關供應鏈受到拉抬。

在製造業六大產業中，有5產業PMI呈現擴張期，依擴張速度排序為電子暨光學產業、交通工具產業、電力暨機械設備產業、化學暨生技醫療產業與基礎原物料產業；僅食品暨紡織產業PMI為緊縮，指數為46.9。

此外，中經院也公布「非製造業」經理人指數（NMI）、為53.6，雖然較八月下跌1.6個百分點，但已經連續續第七個月擴張。

在非製造業NMI的八大產業中，有6產業皆呈現擴張，依序為金融保險業、運輸倉儲業、教育暨專業科學業、資訊暨通訊傳播業、批發業與營造暨不動產業;至於住宿餐飲業與零售業則呈現緊縮。