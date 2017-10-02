毅嘉9月營收年增23％ 第三季營收季增16％

〔記者王憶紅／台北報導〕毅嘉（2402）9月營收6.92億元，與上個月持平，較去年同期增加23%;第三季單季合併營收20.22億元，較前一季度成長16%;累計前三季營收52.47億元，亦較去年同期成長18%。毅嘉表示，依據目前訂單暢旺的情形預估，拉貨力道將延續到第四季，整體營收及獲利將可望持續提昇。
9月營收中，軟板產品為5.14億元，機構整合元件產品為2.08億元。
毅嘉表示，第三季度受惠消費型電子產品拉貨旺季效應，單季合併營收20.22億元，較前一季度成長16%，持續展現逐季成長的趨勢。
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〔記者王憶紅／台北報導〕毅嘉（2402）9月營收6.92億元，與上個月持平，較去年同期增加23%;第三季單季合併營收20.22億元，較前一季度成長16%;累計前三季營收52.47億元，亦較去年同期成長18%。毅嘉表示，依據目前訂單暢旺的情形預估，拉貨力道將延續到第四季，整體營收及獲利將可望持續提昇。
9月營收中，軟板產品為5.14億元，機構整合元件產品為2.08億元。
毅嘉表示，第三季度受惠消費型電子產品拉貨旺季效應，單季合併營收20.22億元，較前一季度成長16%，持續展現逐季成長的趨勢。