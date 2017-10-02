張忠謀退休後 法人對劉德音、魏哲家接班不意外

台積電宣布董事長張忠（左2）謀將於2018年6月退休，由現任總經理暨共同執行長劉德音（左）接台積電董事長、另一位共同執行長長魏哲家（右2）將擔任總裁。（資料照，記者簡榮豐攝影）

2017-10-02 15:00

〔記者洪友芳／新竹報導〕台積電上週五甫宣布三奈米製程落腳，今天續宣布董事長張忠謀將於明年六月退休，也就是明年董事會改選，他將不再續任董事。張忠謀提早宣布將退休，法人不意外，甚至覺得可預期，讓市場有心理準備，對接班的劉德音、魏哲家經過4年來的歷練，已漸有信心，認為值台積電30週年，又達營運高峰，張宣布完全交棒是很好的時間點。

張忠謀今年六月，讓董事會通過現任總經理暨共同執行長、劉德音博士及魏哲家，增選為董事。業界當時就認為，這代表張忠謀交棒更明朗化，2位共同執行長可加入董事會參與經營決策。

劉德音為美國加州大學柏克萊分校電機暨電腦資訊博士， 經歷世大積體電路總經理、台積電南廠區副總經理、先進技術事業資深副總經理、營運資深副總經理、共同營運長；魏哲家為美國耶魯大學電機工程博士， 經歷新加坡特許半導體公司資深副總經理、台積電南廠區營運副總經理、主流技術事業資深副總經理、業務開發資深副總經理、共同營運長。

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