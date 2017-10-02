台積電宣布張忠謀明年6月退休 劉、魏雙首長接班

台積電在台股收盤後發布重大訊息，董事長張忠謀（右）將於2018年6月退休。（記者簡榮豐攝）

2017-10-02 14:47

〔記者洪友芳／新竹報導〕台積電（2330）在台股收盤後發布重大訊息，董事長張忠謀將於2018年6月退休，公司由雙首長平行領導接續，劉德音將接任董事長，魏哲家擔任總裁。台積電預計下午4點半召開記者會說明。

台積電公告如下：

張忠謀董事長宣布：「本人將在此屆董事任滿，2018年6月上旬股東大會後退休。本人將不續任下屆董事，亦不參與任何經營管理部門工作。2018年6月上旬股東大會後，台積電將採取雙首長平行領導制度，劉德音博士將擔任董事長，魏哲家博士將擔任總裁。所有現任董事除張董事長外，均已同意被提名並於股東會選舉後續任下屆董事，並同意支持自下屆起之上述雙首長平行領導。」

張董事長又說，「過去三十餘年創辦及奉獻台積電，是我人生中非常興奮、愉快的一段時期。現在，我想把我的餘年保留給自己及家庭。德音、哲家兩位自2013年起就擔任共同執行長職務，表現優越。我退休後，在德音、哲家兩位領導下，以及大致不變的董事會監督及支持下，我有充分信心，台積電將持續『再創奇蹟』。」

張忠謀（英文名Morris Chang, Ph.D）1931年7月10日，生於浙江省鄞縣，在上海及香港成長，並赴美國求學，持有美國國籍。畢業於美國麻省理工學院機械工程系，並取得史丹福大學電機工程博士，曾任工業技術研究院院長及麻省理工學院董事，也是台積電創辦人。