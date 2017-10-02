台積電宣布：張忠謀明年6月退休、劉德音接董事長

台積電宣布，張忠謀在明年6月將退休。（資料照，記者簡榮豐攝影）

2017-10-02 14:26

〔即時新聞／綜合報導〕台積電今天（2日）公布重大訊息公告，宣布現年86歲的董事長張忠謀將於2018年6月退休，由現任總經理暨共同執行長劉德音接台積電董事長、另一位共同執行長長魏哲家將擔任總裁。

張忠謀宣布：「本人將在此屆董事任滿，2018年6月上旬股東大會後退休。本人將不續任下屆董事，亦不參與任何經營管理部門工作。2018年6月上旬股東大會後，台積電將採取雙首長平行領導制度，劉德音博士將擔任董事長，魏哲家博士將擔任總裁。所有現任董事除張董事長外，均已同意被提名並於股東會選舉後續任下屆董事，並同意支持自下屆起之上述雙首長平行領導。」

他表示，「過去三十餘年創辦及奉獻台積電，是我人生中非常興奮、愉快的一段時期。現在，我想把我的餘年保留給自己及家庭。德音、哲家兩位自2013年起就擔任共同執行長職務，表現優越。我退休後，在德音、哲家兩位領導下，以及大致不變的董事會監督及支持下，我有充分信心，台積電將持續『再創奇蹟』。」

張忠謀博士（英文名Morris Chang, Ph.D），1931年7月10日生。生於浙江省鄞縣，在上海及香港成長，並赴美國求學，持有美國國籍。畢業於美國麻省理工學院機械工程系並取得史丹福大學電機工程博士，曾任工業技術研究院院長及麻省理工學院董事，也是台積電創辦人。

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