蘋果概念股氣勢再起 台股大漲81.22點

2017-10-02 13:49

〔記者卓怡君／台北報導〕光輝10月好彩頭！今日為10月以及第4季第一個交易日，台股一早開盤由台積電（2330）撐起半邊天，帶動指數向上，蘋果概念股在歷經近半個月的修正終於出現明顯反彈，大立光（3008）、可成（2474）一早強漲，多頭氣勢再起，中小型股火力全開，加權指數站上1萬400點大關，觸及季線反壓，收盤大漲81.22點，收在10465.16點，成交量約986.1億元。

今日南韓、中國、香港股市休市，台股成為內外資進駐標的，原本台股前兩週因蘋果概念股重挫，快速拉回修正逾400點，今日蘋果概念股重掌兵符，蘋果概念股三王台積電、大立光、鴻海（2317）熱度再起，其中近期跌幅最大的蘋果概念股可成更出現破底反彈，外資里昂證券認為可成股價過度修正，直喊股價已來到買進時點，上修評等到買進，目標價調升到420元，激勵今日放量大漲；IC設計族群電力十足，AI人工智慧、Type-C等題材發燒，世芯-KY（3661）盤中拉出第2根漲停，創意（3443）大漲逾7%，Type-C概念股創惟（6104）底部爆量拉出漲停，祥碩（5269）尾盤也漲停，內資活力再起。

至於光學、網通、紡織族群同樣強強滾，集盛（1455）因新品題材，亮燈漲停，遊戲股因長假來臨，獲買盤青睞，大宇資（6111）一早就強攻漲停。

法人指出，台股連兩日反彈，季線下彎壓力重，難以一次突破，需要時間化解賣壓，建議逢回低接，不宜過度搶短追高。