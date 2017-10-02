台股盤前》10月連續假期 不易大漲與高成交量

10月上旬就逢連續假期，預估股市在國慶假期結束前，不易有高成交量及大漲行情。（法新社）

2017-10-02 08:19

〔即時新聞／綜合報導〕台股週六獨步全球開盤，不過因10月上旬就逢連續假期，預估股市在國慶假期結束前，不易有高成交量及大漲行情，果不其然，週六盤中一度站回10400點，終場上漲54點，收在 10383.94點，漲幅 0.52%，成交金額僅新台幣535.22億元。

另外，美股四大指數中長期趨勢偏多，短期高檔盤堅。10月須留意FED將進行縮表、ECB的QE退場以及北韓地緣政治風險。

今日觀察重點：

台股指數是否能反攻到季線之上，反彈成交量能否大於20日均量，短線盤面主流為半導體、蘋概、3D感測、鏡頭、網通、車用等，選股方向另可留意工業4.0、被動元件、PCB、新閣揆概念股、中國內需股、集團股等。

主導全球USB介面標準的通用序列匯流排開發者論壇（USB-IF）正式公布新一代USB 3.2規範及標準，除了傳輸頻寬倍增至每秒20Gb，Type-C亦將成為未來新標準唯一連接埠介面。在蘋果、英特爾、微軟等三龍頭全面力拱下，Type-C連接埠在USB 3.2規格之後將會在高速傳輸介面市場「一統江湖」。Type-C已逐漸成為市場主流規格，台廠相關供應鏈可留意。

2330台積電來自英飛凌（Infineon）、恩智浦（NXP）等汽車和工控晶片大廠的訂單需求強勁，塞滿南科14A廠的20萬片產能。法人認為，將帶旺台積電第4季營運。台積電7月和8月累計合併營收已達1,635.28億元，9月營收只要落在824.72億元到854.72億元，第3季營收目標即可達陣。除車用及工控外，AI也將是台積電未來成長的另一重要動力來源。