台達：儲能技術就位 只待政策支持

台達電在「2017生態交通全球盛典（Eco Mobility World Festival 2017）」中展示家戶用儲能方案。（記者羅倩宜攝）

2017-10-01 12:43

〔記者羅倩宜／台北報導〕綠能大廠台達電子（2308）表示，全球能源短缺下，儲能與節能較新建電廠更省成本且減少排放。尤其國內儲能技術已發展成熟，例如台達在日本赤穗太陽能園區及那瑪夏民權國小都有儲能裝置。歐美日本早已推廣儲能，可惜台灣進度落後，「盼政策提供更多支持，以利儲能普及。」

「2017生態交通全球盛典（Eco Mobility World Festival 2017）」今（1日）在高雄揭幕，共有全球近50個城市參展。台達電子也代表台灣參展，以「建築」及「交通」兩大主題，展示過去10年成績，包括綠建築、電動車充動樁、智慧樓宇、LED照明、以及城市電網等五大面向。

其中城市電網的主題，針對國內缺電及斷電問題提出解決方案。台達發言人周志宏表示，城市電網包括三大要素：再生能源、儲能系統及微電網，三者均已發展出成熟技術。首先在再生能源，台達電子在日本、美國、丹麥都有大型太陽能發電實績。其次在儲能方面，此次也展出家戶用10KW的鋰電池儲能設備。第三在微電網，台達已有智慧能源管理，能夠調度尖峰離峰時的電力來源，不僅降低電網負荷，也省電費省荷包。

周志宏說，目前以先進國家的儲能普及度較高，例如台達的儲能設備就在日本熱銷，因當地不論家戶或社區，大多設有儲能裝置。「歐美及日本的電費昂貴，使用者購置儲能設備，很快就能回本；台灣電費便宜，儲能的投資回收時間就會拉長，在這種情況下，若要加速普及，更須要政策的支持。」

而政策的支持可分為兩部分，一是被動的補助，一是主動的法令規範，兩者的力道有所差異。台達電子文教基金會副執行長張楊乾以建物外牆隔熱為例，民間努力多年，終於讓內政部及經濟部能源局達成共識，在未來3年提供70億元補助大樓外牆隔熱，但受惠的建物畢竟有限。相形之下，紐約市政府近期端出法規，所有新建物外牆須採隔熱才能申請建照；「透過法令規範，可讓節能加速普及，儲能也是同樣的道理。」

台達電子文教基金會執行長郭珊珊表示，國內儲能的技術已經到位，值得在政策面重新思考，提供足夠誘因。「此次展覽讓世界各國看見台達、看見台灣在節能環保的技術水準，希望這些技術也能更快讓國內用電者受惠。」