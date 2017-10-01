10年25座綠建築 台達讓世界看見台灣

台達電參與「2017生態交通全球盛典（Eco Mobility World Festival 2017）」，圖為現場展示的電動車充電方案。（記者羅倩宜攝）

2017-10-01 12:43

〔記者羅倩宜／台北報導〕「2017生態交通全球盛典（Eco Mobility World Festival 2017）」今（1日）在高雄駁二特區開跑，共有來自全球近五十個城市參加。高雄市政府邀來綠能大廠台達電子（2308）代表台灣參展，以「綠建築」與「綠交通」兩大主題，展出十年25座綠建築、遍及北歐及美洲的電動車充電設備、以及在歐洲及日本熱銷的家戶儲能裝置等。

台達電子文教基金會執行長郭珊珊表示，「從巴黎、北京、台北到高雄，台達將綠能實績呈現在全球眼前，讓世界看見台灣。」

郭珊珊表示，此次展出重點是從建築與交通出發，達成低碳城市的目標。據統計，建築占全球耗能三分之一，占全球用電二分之一； 而交通則占去全美三分之一的碳排放，聯合國估計，2050年若要達成減碳目標，全球必須有七成的車輛是電動車。換言之，從建築與交通著手，就可省下大量的能耗。

首先在綠建築方面，郭珊珊說，台達十年前赴歐洲取經，先從台灣做起，包括台中一中校史館、成大魔法學校、台達台南廠、那瑪夏民權國小等多座綠建築陸續完工；因結合當地生態及創新作法，獲邀參與2015年在巴黎舉辦的COP 21聯合國氣候會議，成為唯一參展台廠。如今台達在全球已有25棟綠建築，均在此次高雄展會呈現。

台達電子執行長鄭平表示，「十年來每棟綠建築都採用台達自家產品，經驗一點一滴累積，愈做愈好。」例如台達美洲總部整合LED照明、雨水回收、電梯能源反饋、智慧空調、地泵熱源等多項技術，今年七月份的電費帳單已是負數。

在低碳交通方面，電動車快速發展，近幾年台達也開發出符合歐美日本及中國各國標準的充電樁，能夠滿足住家、公用及道路充電，並已在北歐公路及美洲停車場啟用。最新更與美國能源部合作開發出具有通訊能力的智慧電動車充電站，裝設在底特律的米高梅飯店。

為了配合高雄主場的特色，台達此次特別展出「奇蹟高雄」的解決方案。郭珊珊說，加工出口及港埠運輸是高雄的經濟命脈，若能在港口及碼頭採節能及生態做法，減少對石化燃料的依賴，也符合「低碳交通」的願景。例如目前船舶多仰賴柴油動力，碳排放較高，在靠岸時改接市電，可減少九成的污染粒子；目前高雄港已與台達合作，建置十五座低壓岸電系統。另外，碼頭起重機及倉儲作業用堆高機及搬運車，台達都有節能3-9成的解決方案。