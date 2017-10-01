日系服飾女王鄭秋卿 60歲轉行「賣臉」

百之百服飾集團總經理鄭秋卿跨足保養品市場，代理法國DMP天然植物保養品。（記者卓怡君攝）

2017-10-01 11:02

〔記者卓怡君／台北報導〕銷售日系服飾長達36年的百之百服飾集團總經理鄭秋卿，最近選在60歲時轉行「賣臉」，大膽攻進競爭激烈的天然保養品市場，她個人更從保養品的「消費者」搖身一變成為「經營者」，認真的她，重新歸零，足足上了一年的美容課程，她選在人生的下半場再度創業，鎖定永續經營的天然植物保養品，這次她要讓消費者的美由內而外透出來！

鄭秋卿年輕時投入女裝市場，搭上台灣經濟快速起飛、消費能力大增的列車，鄭秋卿看好台灣人最愛的日本路線，親自到日本採購，再進一步代理女裝，一做就超過30年，在日系進口女裝同業中表現出色，SOGO、新光三越、大葉高島屋等日系百貨都可以看到百之百的專櫃，鄭秋卿主攻中高價位市場，代理品牌包括LAUTREAMONT、Ici et la等，多年來一直穩居SOGO忠孝館3樓進口女裝前幾名櫃位。

鄭秋卿一輩子都在女裝行業奮鬥，打造出台灣日系百貨的女裝王國，沒想到，這次來個360度大轉彎，轉到保養品來個「跨界演出」，不少同業都很佩服她的勇氣，其實這完全不在鄭秋卿的人生藍圖與計畫當中。

鄭秋卿回想，和DMP（法潔）法國女董座認識很多年，因此家裡有一整套DMP的產品，但由於自己向來是日系品牌愛用者，一直把DMP產品擺在一旁，直到有天心血來潮，拿出DMP的手工馬賽皂，她心想，已經放了好幾年，可能過期，結果一聞絲毫沒有油耗味，引發她的好奇心，於是她開始使用整套商品，最近幾年，每當冬季到日本出差，她常有乾季癢的困擾，就算擦了高滋潤度與高保濕度的乳液也沒有用，無意間拿出DMP玫瑰系列的精華油猛擦，意外大幅改善，就這樣，她前前後後專心用了一年DMP的各種產品，膚況變得更穩定、更健康，於是多方商量後，她決定把這樣的好商品引進台灣。

為了代理DMP，鄭秋卿更把自己重新歸零，因為要「做什麼，像什麼」，即使每天工作繁忙，仍從頭學習保養品的專業知識，現在的她，一談起DMP旗下玫瑰、葡萄籽、有機驢奶、橙花、蠟菊各系列主要成份，滔滔不絕，她擦起保養品的專業手技，更不輸日本專業美容師，為了讓更多消費者可以輕鬆使用好產品，DMP的定價策略也走平實路線，價格比起其他類似品牌來得實惠。

DMP台灣首家形象店選在SOGO忠孝館的一級戰區，因DMP採取全球不同地區當地特色植物原料精華，強調「無污染、無添加」的純淨，深受貴婦喜愛，上週開幕以來吸引不少提著愛瑪仕包的貴婦靠櫃掃貨，鄭秋卿表示，全球氣候變遷、環境污染問題嚴重，消費者需要更純淨天然的商品，未來計畫在全台開出5家據點，讓更多消費者了解天然保養品的優點。