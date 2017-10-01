月線挑戰連10紅失敗 10月行情看蘋果臉色

2017-10-01 09:43

〔記者卓怡君／台北報導〕9月因蘋果新機發表後雜音不斷，台股迅速向下修正，今年以來月線首度收黑，結束月線連九紅的強勁走勢，上週賣壓更是摜至半年線才獲得支撐，市場信心重挫，反彈無力，法人指出，台股季線下彎，月KD死亡交叉，缺乏指標個股帶領，難以上演強力上攻行情，10月台股表現要看蘋果臉色，若iPhone X預購成績優於預期，給予多方理由再攻，台股有機會出現像樣的反彈，短線避免過度搶短。

富蘭克林華美投信表示，台股指數短期均線收斂，考驗市場承接能力，在盤面缺乏主流類股下，面對連續三根長黑K摜壓，上週出現明顯修正，一度來到前波低點10225點附近，重擊多頭信心，多方未敢大舉進場扭轉偏空局勢，30日跳空開高，依然無法突破10日線反壓，持續量縮橫盤整理，且搶短籌碼凌亂，三連黑成為上檔壓力，即使收紅對第4季是好的開始，但須給予多方進場施力點，指數才有突破機會。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄指出，此波修正來自獲利了結賣壓，均線下彎加上月KD死亡交叉，造成下修力度增強，9月22日起的殺盤使多方不敢輕舉妄動，近期量縮止跌跡象浮現，稍緩全面轉空危機，但盤面缺少指標題材帶領，要走出大幅上攻行情難度高，應避免過度搶短，建議在第3季財報公布後待主流類股出現，再視狀況逢低承接。

台股後市，蘋概股舉足輕重，針對市場期待已久的iPhone新機，周書玄表示，目前iPhone X狀況不明朗，不僅售價偏高考驗市場接受度，供應量也是一大隱憂，近期再傳主要功能3D感測元件組裝問題，可能再延長出貨時間，不確定性影響走勢。不過觀察此波修正主要在蘋概股，等消息面底定後，與iPhone X越直接相關的個股，就越值得注意可能的反彈。

日盛首選基金經理人楊遠瀚表示，近期指數位於高檔震盪，中小型與權值股輪番修正，外資期貨多單降低至4.5萬口附近，心態轉向保守，以期權來看法人態度轉為中性，短期間資金流入動能偏緩，操作切勿追高殺低，建議可藉由指數高檔整理之際，逢低布局明年趨勢明確的族群。

楊遠瀚指出，聯準會升息與縮表時程符合預期，德國議會選舉應無疑慮，國際事件主要關注北韓與川普減稅法案，全球景氣仍穩健復甦，基本面持續正面，而電子、傳產旺季來臨下，業績展望仍看成長，盤勢中性偏多看待。

楊遠瀚分析，產業方面，4G、雲端、物聯網需求帶動伺服器、資料中心持續成長，產品部分也將由10G、40G逐步轉往100G，此外AMD、英特爾新平台接續推出，逢低皆有布局空間；半導體、面板、手機、車用等需求增並擴產，拉貨強使得晶圓、記憶體、MLCC等皆呈現供需吃緊，漲價動能延續將支撐股價，長線汽車發展方向如節能減排、電動車概念可擇優布局。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，近期盤勢主要受到以下幾項雜音或不確定性影響，包括iPhone 8新機銷售成績不如預期、iPhone X零組件交貨不順影響、台股來到相對高檔位置難免會面臨籌碼面和評價面的調整壓力。

面對台股近期的拉回整理，廖哲宏表示，現階段台股雖仍處於震盪整理的格局，指數下探季線、半年線位置，交投也出現量縮跡象，正因為相關族群基本面並沒有改變，電子股傳統旺季效應可能遞延至明年第一季，iPhone換機潮仍可期待，以及新科技應用需求增溫，都將對相關產業帶來正面助益。