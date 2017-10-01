騰訊又出手！ 傳出價700億韓元要「吃雞」

《絕地求生》成為最近實況界的新寵，近來線上人數不斷的突破中，線上人數破了152萬，成為遊戲平台Steam上的一哥。（法新社）

2017-10-01 10:15

〔即時新聞／綜合報導〕中國網路巨頭騰訊控股公司再度出手搶攻遊戲市場，這次的目標是目前時下最熱門的大型多人射擊線上遊戲「絕地求生」（PlayerUnknown's Battlegrounds），傳騰訊已經花費700億韓元（約新台幣18.5億）購買了開發商的部分股份。

綜合中國媒體報導，有韓媒爆料騰訊已經花費700億韓元購買了《絕地求生》開發商，韓國藍洞工作室的股份，雖然雙方尚未回應該傳聞，但藍洞公司主席、共同創始人Chang Byung-gyu之前在接受彭博社訪問時，表示該遊戲銷量超過1300萬套，並且和騰訊在談發行協議和入股事宜，他稱：「騰訊可能成為我們非常重要的合作夥伴。」

昨騰訊旗下遊戲平台WeGame的微博也發了一條訊息，寫道：「大吉大利，____吃雞？敬請期待！」配圖為《絕地求生》，雖然隨後秒刪，不過許多玩家認為騰訊代理《絕地求生》已成定局。

《絕地求生》近來線上人數不斷突破中，據最新的數據顯示，該遊戲的線上人數破了152萬，成為遊戲平台Steam上的一哥，此款遊戲為大逃殺類寫實射擊遊戲，每一局遊戲大約有100名玩家參與，在這個大型死亡競賽中爭取活至最後。

如果在遊戲中成為最終倖存者，系統會顯示「Winner winner, chicken dinner」的字樣，該句台詞源自美國賭場中賭徒的常用語，這句話在中文版中被翻譯為「大吉大利，晚上吃雞」，「吃雞」也成為《絕地求生》這玩家中的的代名詞。

騰訊目前已經是全球最大的遊戲公司，除了100％擁有英雄聯盟開發商的股份外，騰訊目前還擁有包含動視暴雪（Activision Blizzard）、Epic Games等遊戲公司的部分股權。