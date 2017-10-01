10/1重要財經新聞一覽

台北港鳥瞰圖。（資料照，記者張嘉明攝）

2017-10-01 09:25

自由時報財經︰第三接氣站選址 觀塘、台北港陷兩難

位於桃園觀塘的天然氣第三接收站，為未來最大電廠大潭電廠供氣站，但因藻礁及一級保育物種爭議，目前政院正討論遷址計畫，可能移至台北港，中油近期將公布替代方案的可能性；不過， 目前台北港也傳出爭議，包括地方居民強烈反對，且港務公司認為台北港「已無閒置土地」，不建議接收站遷建。

相關新聞請見：

蘋果日報財經︰蘋果 搶挖友達聯詠人才

蘋果正在擴大開發半導體，以降低對英特爾（intel）和高通（QUALCOMM）等大型零組件供應商的依賴。《日本經濟新聞》引述消息人士說法報導，蘋果為設計整合觸控、指紋和顯示驅動功能的晶片，陸續挖角友達（2409）和聯詠（3034）的人才。不過，報導也指出，台積電（2330）將成為蘋果自行設計晶片的最大受益者。

工商時報財經︰12檔長假消費股 看旺

進入2017年尾聲，第4季選股焦點聚焦長假消費股，包括大陸十一長假、雙11網購狂歡節，台灣迎接中秋、國慶，與歐美感恩節等，一連串消費旅遊帶動需求，包含長榮航、東元、三商、特力、來思達、大成等12檔，旺季題材受矚目。

中國時報財經︰台壽攜手平安人壽

中國信託金融控股公司旗下子公司台灣人壽保險股份有限公司（簡稱「台灣人壽」）繼2015年與大陸君龍人壽開辦兩岸雙向理賠服務後，9月29日董事會通過將再與中國平安人壽簽訂「理賠服務合作契約」，擴大兩岸雙向理賠服務合作對象及範圍，台灣人壽保戶赴陸地區旅遊、經商、洽公，一旦發生疾病或意外，除可向君龍人壽協助理賠服務外，也可向服務據點遍及中國各省的中國平安人壽尋求理賠協助，提升理賠服務便利性。

星島日報財經︰官方PMI五年高 內地製造業背馳

由中國物流與採購聯合會公布的9月份中國製造業採購經理指數（PMI）達到52.4點，較上月升0.7點，創下五年來新常態經濟形勢下新高，顯示國企及大企業表現持續好轉。不過，反映中小企的中國財新製造業採購經理指數則回落0.6點，報51點，亦較市場預期為低，顯示中小企製造業擴張速度繼續放緩。